Basket buona la prima per Reggio Emilia Vittoria con il Pelister e semifinale raggiunta nei preliminari
Buona la prima per Reggio Emilia. La squadra italiana non sbaglia all’esordio stagione in Europa e supera il quarto di finale del Qualification Round della Champions League, vincendo 99-87 contro i macedoni del KK Pelister Bitola. Una vittoria che permette così alla formazione reggiana di conquistare l’accesso alla semifinale di domenica, dove affronterà i belgi dell’Anversa. Ottimo esordio da parte del colombiano Jaime Echenique, neo acquisto colombiano per Reggio Emilia, che ha messo a referto una doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi. Il miglior marcatore è Kwan Cheatham con 22 punti, ma importante anche il contributo di Jaylen Barford, che firma 19 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - buona
Basket A2 | Libertas Livorno, buona la 'prima': il test contro il Golfo Piombino finisce 101-81
Avellino Basket, buona la prima di campionato: Rieti espugnata
Basket, il pre campionato della Dole Rimini inizia con il sorriso: buona vittoria sul parquet della Virtus Imola
Buona la prima per la La Molisana Magnolia Basket! All’Arena, in pre-season, le rossoblù superano Roseto con buone sensazioni in vista del campionato. ? Vai su Facebook
Buona la prima per la @REYER1872: 71-79 sulla Stella Rossa nell'andata del preliminare di @EuroLeagueWomen #LBFLIVE - X Vai su X
Basket, buona la prima per Reggio Emilia. Vittoria con il Pelister e semifinale raggiunta nei preliminari; Viola Basket, Vita: «Sentiamo la responsabilità della squadra che per prima portò Reggio in serie A» ·; ILIANO L’ACCHIAPPASOGNI:CATANZARO BATTE BARCELLONA AL SANT’AMBROGIO.
Trofeo Sant’Ambrogio. Redel Viola, buona la prima! Rende superata al Palacalafiore - La Redel Viola Reggio Calabria ha affrontato la Bim Bum Basket Rende al Palacalafior e, con un ulteriore restyling una nuova verniciatura del parquet, nella seconda semifinale del Trofeo Sant’Ambrogio ... citynow.it scrive
Bertram Derthona ko nel test casalingo contro Reggio Emilia - 95 dalla UNA Hotels Reggio Emilia nella prima volta assoluta di una gara giocata davanti ... Come scrive radiogold.it