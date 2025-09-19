Basket buona la prima per Reggio Emilia Vittoria con il Pelister e semifinale raggiunta nei preliminari

Buona la prima per Reggio Emilia. La squadra italiana non sbaglia all’esordio stagione in Europa e supera il quarto di finale del Qualification Round della Champions League, vincendo 99-87 contro i macedoni del KK Pelister Bitola. Una vittoria che permette così alla formazione reggiana di conquistare l’accesso alla semifinale di domenica, dove affronterà i belgi dell’Anversa. Ottimo esordio da parte del colombiano Jaime Echenique, neo acquisto colombiano per Reggio Emilia, che ha messo a referto una doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi. Il miglior marcatore è Kwan Cheatham con 22 punti, ma importante anche il contributo di Jaylen Barford, che firma 19 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

