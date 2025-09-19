Magic moment per baseball modenese sempre più ad alti livelli. Dopo la vittoria negli Europei softball, attore principale la stella internazionale modenese Erika Piancastelli, due gioielli Paganelli Modena serie A, il pitcher Infante Junior, l’esterno Guevara Jhorjan nazionali della under 23 (nella foto), sono promossi nella Italia Elite, massima espressione baseball nazionale, per prossimi Europei. Del nuovo Coach degli azzurri, Francisco Cervelli, con esperienza mondiale da catcher professionista, si è calato nella nuova gestione delle nazionali, con un curriculum stellare, 730 presenze major league, con la prestigiosa maglia degli New York Yankees, ha vinto world Series 2008, venezuelano naturalizzato italiano, ha chiuso la carriera con media 268 mb, 275 punti battuti casa, record di soli 57 errori su 5679 match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Baseball, Infante e Guevara promossi nell’Italia Elite