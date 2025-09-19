Baseball Europei 2025 | i convocati dell’Italia ai raggi X Azzurri per rilanciarsi

Quale Italia, e soprattutto quali obiettivi, arrivano per gli Europei di baseball con tranche tricolore a Novara? La risposta è una, e semplice: quella, perlomeno, di riavere un ruolo importante a livello europeo. La vittoria? Non necessariamente. Almeno una semifinale? Quella sì. Sono stati diramati ieri per mezzo della comunicazione della FIBS i convocati definitivi per la rassegna continentale, che avrà il suo culmine in quel di Rotterdam: Lanciatori (12): Mattia Aldegheri, Maurizio Andretta, Marco Artitzu, Alex Bassani, Matteo Bocchi, Alessandro Ciarla, Luca Di Raffaele, Javier Fandino Hidalgo, Juan Carlos Infante Carreno, Angelo Palumbo, Gabriele Quattrini e Mattia Sireus; Ricevitori (2): Miguel Eduardo Fabrizio, Alberto Mineo; Interni (5): Gabriele Angioi, Jesus Carrera, Renzo Martini, Lorenzo Morresi, Ricardo Paolini; Esterni (2): Nathanael Batista, Josè Guevara Ducato; Utility Player (3): Filippo Agretti, Noel Gonzalez, Giaconino Lasaracina. 🔗 Leggi su Oasport.it

