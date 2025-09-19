Barone segna il record di velocità a bordo di una nave | a 164 km

Civitavecchia, 19 set. (askanews) - Un record da brividi, al volante di una Ferrari SF90 Stradale Fabio Barone ha superato se stesso e ha sfrecciato sul ponte di lancio della Nave Trieste raggiungendo i 164 kmh. Il pilota romano, già detentore di 6 World Guinness Record, ha superato a Civitavecchia il precedente risultato di 12 kmh ottenuto l'anno scorso a Taranto. "E' la realizzazione di tanti mesi di lavoro e di un sogno, è andato tutto bene però abbiamo faticato tanto, è la giusta ricompensa". Uno sprint lungo 205 metri sul ponte di volo di Nave Trieste (in tutto 236 metri) l'unità più innovativa e tecnologica della Marina Militare Italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

