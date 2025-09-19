Barone Lega | Fico non vuole foto con Mastella De Luca e Cesaro

Tempo di lettura: < 1 minuto “È significativo, e allo stesso tempo rivelatore per gli elettori, che dal primo tavolo del cosiddetto ‘campo largo’ in Campania non sia emersa alcuna foto ufficiale. Nessuna immagine condivisa, nessuna stretta di mano pubblica: i giornalisti sono stati costretti a inseguire i partecipanti per strappare qualche dichiarazione. Un dettaglio che dice molto sul clima che si respira e sull’effettiva compattezza di questa coalizione”. Lo dichiara Luigi Barone, responsabile regionale Enti Locali della Lega in Campania. “Ha ragione Clemente Mastella quando si lamenta dell’assenza dei fotografi: un vertice di questa importanza avrebbe meritato di essere immortalato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Barone (Lega): “Fico non vuole foto con Mastella, De Luca e Cesaro”

In questa notizia si parla di: barone - lega

Valle Caudina, Barone (Lega): “Eav ammetta che non riaprirà prima del 2027”

Inquinamento Tammaro, Barone (Lega): “Intervenire immediatamente, presenteremo interrogazione in Regione”

Idrico, Barone (Lega): “Diga Campolattaro strategica, sarà utile per evitare crisi future”

Emergenza cinghiali, Barone (Lega): "La Regione adotti misure straordinarie" #Benevento Vai su Facebook

Campo largo, Barone (Lega): “Nessuna foto del tavolo di coalizione, imbarazzo tra i protagonisti. Contraddizioni su tutti i dossier strategici”; Diga Campolattaro, Barone (Lega): “Grazie a Salvini il Sannio avrà acqua e sviluppo”; La Lega sannita a Pontida nel weekend, Barone: “Le candidature alle regionali sono oggetto di attente valutazioni”.

Campo largo, Barone (Lega): “Nessuna foto del tavolo di coalizione, imbarazzo tra i protagonisti. Contraddizioni su tutti i dossier strategici” - “È significativo, e allo stesso tempo rivelatore per gli elettori, che dal primo tavolo del cosiddetto ‘campo largo’ in Campania non sia emersa alcuna foto ufficiale. Riporta ntr24.tv