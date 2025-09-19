Baron Corbin racconta il dispiacere per NXT Homecoming | La mia T-shirt c’era io no

L’ex star della WWE, Baron Corbin, ora conosciuto come Bishop Dyer, non ha nascosto di essersi sentito poco rispettato durante il recente NXT Homecoming. Lo show, che celebrava l’eredità della NXT con ritorni e omaggi ai talenti dell’epoca originale della Full Sail University, ha lasciato Corbin più che un po’ contrariato. Nonostante fosse stato un protagonista importante durante gli anni formativi della NXT e fosse recentemente tornato per conquistare i titoli di coppia insieme a Bron Breakker, Corbin è stato notoriamente assente dai pacchetti tributo trasmessi durante l’evento: “A essere sinceri, mi sono sentito un po’ ferito nell’orgoglio per tutta la situazione”, ha ammesso a Off The Ropes con Jonathan Coachman. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

