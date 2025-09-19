Bariano cantieri in arrivo | il centro storico si rifà il look
Bariano. Partiranno con tutta probabilità entro la fine di ottobre i lavori di rifacimento del centro storico, con interventi rilevanti su piazza Paganessi, via Chiesa e via Roma. Il cantieri impatteranno sulla viabilità centrale del paese, anche se dall’amministrazione assicurano che le operazioni verranno eseguite a step per contenere i disagi per cittadini e commercianti. Il progetto, proprio per la sua rilevanza, verrà illustrato alla cittadinanza nel corso di un incontro pubblico organizzato ad hoc. L’investimento complessivo ammonta a 890mila euro, di cui 570mila coperti da risorse comunali, 200mila dalla Regione Lombardia e 120mila da compensazioni di Terna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
