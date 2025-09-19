Bariano cantieri in arrivo | il centro storico si rifà il look

Bergamonews.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bariano. Partiranno con tutta probabilità entro la fine di ottobre i lavori di rifacimento del centro storico, con interventi rilevanti su piazza Paganessi, via Chiesa e via Roma. Il cantieri impatteranno sulla viabilità centrale del paese, anche se dall’amministrazione assicurano che le operazioni verranno eseguite a step per contenere i disagi per cittadini e commercianti. Il progetto, proprio per la sua rilevanza, verrà illustrato alla cittadinanza nel corso di un incontro pubblico organizzato ad hoc. L’investimento complessivo ammonta a 890mila euro, di cui 570mila coperti da risorse comunali, 200mila dalla Regione Lombardia e 120mila da compensazioni di Terna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

bariano cantieri in arrivo il centro storico si rif224 il look

© Bergamonews.it - Bariano, cantieri in arrivo: il centro storico si rifà il look

In questa notizia si parla di: bariano - cantieri

Bariano, cantieri in arrivo: il centro storico si rifà il look.

bariano cantieri arrivo centroCantieri allo sprint finale: Porcinai spazio al verde, alle fontane con la Chimera torna l’acqua -   Parla l’assessore Casi: «In dirittura d’arrivo, ecco la mappa» ... Come scrive lanazione.it

Fiera mondiale del peperoncino, accelerano i lavori in centro storico - La 14esima edizione della Fiera mondiale campionaria del peperoncino spinge verso la rimodulazione di tempistiche e modalità di esecuzione dei cantieri del centro storico cittadino, oltre che ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Bariano Cantieri Arrivo Centro