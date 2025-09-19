La star del film diretto da Greta Gerwig, mentre era ospite di un talk show, ha commentato una possibile idea per un sequel. Da tempo si parla della possibile realizzazione di Barbie 2, il sequel del film diretto da Greta Gerwig, e alcune nuove dichiarazioni di Margot Robbie hanno alimentato le speranze degli spettatori. La protagonista ha infatti reagito a un'idea che ha ottenuto il sostegno del premio Oscar Matthew McConaughey. Il possibile coinvolgimento in Barbie 2 della star Alcuni giorni fa, Margot Robbie era ospite del Today Show quando America Ferrera ha proposto l'idea che nel sequel di Barbie l'attore Matthew McConaughey potrebbe interpretare il 'Re dei Ken'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Barbie 2, la divertente reazione di Margot Robbie all'interesse di Matthew McConaughey