Barbenry Dm Uomo, l'evoluzione dei barber shop apre ad Ancona grazie a due giovani.

ANCONA – Sarà inaugurato domenica 21 settembre, alle 17,30 in via Orsi 8A ad Ancona, il nuovo Barbenry Dm Uomo. Si tratta di un barber shop innovativo che si apre ai suoi clienti mantenendo alta professionalità e affidabilità per tagli e barbe e che, al tempo stesso, si prefigge di trasformarsi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it