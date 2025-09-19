Barbara D’Urso già sotto accusa prima dell’inizio di Ballando con le stelle | ecco cosa sta succedendo

Il grande ritorno televisivo di Barbara D’Urso è tra gli eventi più attesi della nuova stagione televisiva, eppure, a poche settimane dal debutto di Ballando con le Stelle, la conduttrice è già finita nel mirino del pubblico. I primi sospetti circolano sui social e nei forum di appassionati: Barbara avrebbe un vantaggio rispetto agli altri concorrenti? In molti ricordano i suoi video di qualche anno fa, in cui si allenava in sala danza e pubblicava su Instagram esercizi alla sbarra e qualche passo sulle punte. Ora quei filmati stanno tornando virali, alimentando i dubbi: è davvero una principiante o parte avvantaggiata? Barbara D’Urso sa già ballare? Scoppia il caso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

