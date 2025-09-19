Barack e Michelle Obama atterrati in Liguria no fly zone su Genova
L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è atterrato all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova nel primo pomeriggio di venerdì 19 settembre, intorno alle 14, per una visita in Liguria insieme alla moglie Michelle Obama. I due sono giunti con un volo privato, accolti da un imponente dispositivo di sicurezza che ha incluso l’istituzione di una no fly zone nei cieli sopra la città. L’arrivo degli Obama ha attirato subito l’attenzione, anche perché si parla di una presenza illustre al loro seguito, la cui identità non è stata ufficialmente rivelata. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trattarsi di una personalità del mondo dello spettacolo o della finanza, ma la conferma ufficiale non è ancora arrivata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: barack - michelle
Barack e Michelle Obama scherzano a proposito del loro divorzio, lei: «Non ho mai avuto intenzione di lasciarlo»
Barack e Michelle Obama sulla crisi: lui ammette che l'unione «è stata incerta per un po'», lei assicura che non ha mai pensato di lasciarlo: «Mi ha reso una persona migliore»
“Non ho mai pensato di lasciarlo”: Michelle spegne le voci di un possibile divorzio. Ma Barack Obama ammette: “È stata una situazione delicata”
Barack #Obama: “Non sappiamo ancora cosa abbia motivato la persona che ha sparato e ucciso Charlie Kirk, ma questo tipo di violenza spregevole non ha posto nella nostra democrazia. Io e Michelle pregheremo questa sera per la famiglia di Charlie, in part - X Vai su X
Barack e Michelle Obama atterrati in Liguria, no fly zone su Genova per l'arrivo dell'ex presidente Usa; Vacanze a Portofino per Barack e Michelle Obama; Barack e Michelle Obama atterrati a Genova: destinazione yacht di Spielberg a Portofino.
Barack e Michelle Obama atterrati in Liguria, "no fly zone" su Genova per l'arrivo dell'ex presidente Usa - Agenda di viaggio blindata: i due sono attesi a Portofino dal regista Steven Spielberg che li ospiterà sul suo lussuoso yacht ... Si legge su msn.com
Michelle Obama atterrata a Genova per un weekend sullo yacht di Spielberg - Già nel 2023 l’ex first lady era stata fotografata a bordo dello Yatch di Spielberg, attraccato a Santa Margherita ... Lo riporta primocanale.it