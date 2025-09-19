barack e michelle obama atterrati in liguria no fly zone su genova

L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è atterrato all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova nel primo pomeriggio di venerdì 19 settembre, intorno alle 14, per una visita in Liguria insieme alla moglie Michelle Obama. I due sono giunti con un volo privato, accolti da un imponente dispositivo di sicurezza che ha incluso l’istituzione di una no fly zone nei cieli sopra la città. L’arrivo degli Obama ha attirato subito l’attenzione, anche perché si parla di una presenza illustre al loro seguito, la cui identità non è stata ufficialmente rivelata. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trattarsi di una personalità del mondo dello spettacolo o della finanza, ma la conferma ufficiale non è ancora arrivata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

