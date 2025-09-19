Barack e Michelle Obama a Genova

Top secret l’agenda dell’ex presidente Usa, che sarà ospite del superyacht di Steven Spielberg a Portofino. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Barack e Michelle Obama a Genova

In questa notizia si parla di: barack - michelle

Barack e Michelle Obama scherzano a proposito del loro divorzio, lei: «Non ho mai avuto intenzione di lasciarlo»

Barack e Michelle Obama sulla crisi: lui ammette che l'unione «è stata incerta per un po'», lei assicura che non ha mai pensato di lasciarlo: «Mi ha reso una persona migliore»

“Non ho mai pensato di lasciarlo”: Michelle spegne le voci di un possibile divorzio. Ma Barack Obama ammette: “È stata una situazione delicata”

Barack #Obama: “Non sappiamo ancora cosa abbia motivato la persona che ha sparato e ucciso Charlie Kirk, ma questo tipo di violenza spregevole non ha posto nella nostra democrazia. Io e Michelle pregheremo questa sera per la famiglia di Charlie, in part - X Vai su X

Barack e Michelle Obama in arrivo a Genova; Barack Obama e la moglie Michelle in arrivo a Genova; Barack e Michelle Obama in arrivo a Portofino.

Barack Obama atteso a Genova: agenda blindata e prima tappa a Portofino - L’ex presidente degli Stati Uniti arriverà nelle prossime ore con un volo privato: sulla città è stata disposta una “no fly zone” per ragioni di sicurezza ... Lo riporta telenord.it

Barack Obama in arrivo a Genova - Genova – L’ex presidente americano Barack Obama è atteso a Genova, dove arriverà nelle prossime ore con un volo privato. Da ilsecoloxix.it