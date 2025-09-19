Bar del centro chiuso per due mesi | Ritrovo di pregiudicati
Un bar del centro di Bolzano abbasserà le serrande per i prossimi sessanta giorni. La decisione è arrivata dal questore Giuseppe Ferrari, che ha firmato un provvedimento di chiusura dopo una serie di controlli che hanno fatto emergere una situazione preoccupante.All’interno del locale, infatti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: centro - chiuso
Chiuso negozio storico Photohouse, la rassegnazione: “Lavorare in centro non ripaga”
Rissa e continui schiamazzi in un market del centro: daspo urbani e locale chiuso per 15 giorni
Iniezioni di acido ialuronico senza licenza, operazioni estetiche nel salone da parrucchiera: chiuso centro medico abusivo
CENTRO AMBIENTE CHIUSO IL 19 settembre 2025 Si comunica che venerdì 19 settembre 2025, il Centro Ambiente di Via Qualandro, sarà chiuso per l'intera giornata. Vai su Facebook
“Ritrovo di criminali”: serrande abbassate per un bar del centro; Bevande alcoliche a due minori sotto i 16 anni, bar chiuso in centro a Salerno: raffica di sanzioni; Risse e schiamazzi, a Tortona chiuso un bar del centro per due settimane.
Paderno, chiusi due bar in centro dai 10 ai 15 giorni: “Frequentati da pregiudicati” - Chiusi due bar di Paderno Dugnano perché frequentati da pregiudicati. Segnala ilnotiziario.net
Bolzano, bar chiuso per due mesi: frequentato da pregiudicati e segnalato per rischio sicurezza pubblica - Bar chiuso per 60 giorni a Bolzano: presenza di pregiudicati e rischio sicurezza pubblica. virgilio.it scrive