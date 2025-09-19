Bar del centro chiuso per due mesi | Ritrovo di pregiudicati
Un bar del centro di Bolzano abbasserà le serrande per i prossimi sessanta giorni. La decisione è arrivata dal questore Giuseppe Ferrari, che ha firmato un provvedimento di chiusura dopo una serie di controlli che hanno fatto emergere una situazione preoccupante.All’interno del locale, infatti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: centro - chiuso
Chiuso negozio storico Photohouse, la rassegnazione: “Lavorare in centro non ripaga”
Rissa e continui schiamazzi in un market del centro: daspo urbani e locale chiuso per 15 giorni
Iniezioni di acido ialuronico senza licenza, operazioni estetiche nel salone da parrucchiera: chiuso centro medico abusivo
Brescia torna la Domenica Ecologica: centro chiuso alle auto, biglietto unico per i mezzi e in piazza il Pigliatutto. #Brescia #centro #domenicaecologica #Pigliatutto #shopping #video Vai su Facebook
“Ritrovo di criminali”: serrande abbassate per un bar del centro; Risse e schiamazzi, a Tortona chiuso un bar del centro per due settimane; Bevande alcoliche a due minori sotto i 16 anni, bar chiuso in centro a Salerno: raffica di sanzioni.
Paderno, chiusi due bar in centro dai 10 ai 15 giorni: “Frequentati da pregiudicati” - Chiusi due bar di Paderno Dugnano perché frequentati da pregiudicati. Secondo ilnotiziario.net
Bolzano, bar chiuso per due mesi: frequentato da pregiudicati e segnalato per rischio sicurezza pubblica - Bar chiuso per 60 giorni a Bolzano: presenza di pregiudicati e rischio sicurezza pubblica. Da virgilio.it