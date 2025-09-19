bao publishing presenta love everlasting 3 di tom king ed elsa charretier

Dopo aver vagato in epoche diverse e aver vissuto storie romantiche, in cui di romantico c’era ben poco, forse per Joan Peterson è arrivato il momento di capire come uscire dal loop infinito di amori tossici! L’acclamato Tom King costruisce un paradosso di viaggi nel tempo e avventure mozzafiato insieme a Elsa Charretier ai disegni, reinterpretando in chiave pulp i fumetti romance di metà del secolo scorso. Joan Peterson vive solo storie d’amore che finiscono in tragedia, letteralmente. BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita del terzo volume di Love Everlasting di Tom King (testi) e Elsa Charretier (disegni). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

