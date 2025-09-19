Bank of Japan tiene fermi i tassi d’interesse e vende ETF e fondi immobiliari

Anche la Bank of Japan, come la Banca d’Inghilterra e la Bce, lascia fermi i tassi d’interesse, che restano vicinissimi allo zero ed annuncia un piano di cessione degli ETF e dei fondi immobiliari (J-REIT) in portafoglio, mettendo fine alle politiche ultra espansive tipiche dell’Abenomics e dando un segnale da falco ai mercati dopo l’aumento dei tassi di luglio. Lo yen infatti si è apprezzato sul mercato valutario, mentre il rendimento dei titoli di stato giapponesi (JGB) è cresciuto, scontando un più probabile aumento dei tassi ad ottobre. La decisione su tassi e vendite di ETF e fondi. Il consiglio direttivo ha votato, con una maggioranza di 7 a 2, di lasciare i tassi di interesse invariati allo 0,50%, come da attese del mercato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bank of Japan tiene fermi i tassi d’interesse e vende ETF e fondi immobiliari

