Bandiere palestinesi sotto la prefettura | il primo presidio della giornata di protesta per Gaza | VIDEO
Chiedere di fermare gli interventi militari nella Striscia di Gaza, garantire corridoi umanitari e mettere in sicurezza la popolazione civile: sono questi gli obiettivi di chi venerdì scende in piazza a protestare in varie città d'Italia. A Bologna, i primi a radunarsi sotto la Prefettura con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Torino, bandiere palestinesi sulle statue davanti al Comune
“Bandiere palestinesi in riva al mare”: Appello a tutti i balneari della costa
Bandiere palestinesi sventolano su muonumenti dell'Aretino
Una decina di attivisti ha fatto irruzione nella sala con bandiere palestinesi e kefieh in mano
È scoppiata la protesta pro Palestina nell'aula del Consiglio comunale di Milano dove, alcuni attivisti pro Pal seduti nel pubblico, hanno interrotto la seduta al grido di 'Palestina libera' e 'Stop genocidio', mostrando bandiere palestinesi. I manifestanti, un picc
Bandiere palestinesi sotto la prefettura: oggi si manifesta per Gaza | VIDEO; Alessandria scende in piazza per Gaza: in 300 al corteo per la pace; Sotto la Prefettura e poi in corteo in solidarietà a Madleen: «Gaza, siamo tutti coinvolti».
Bandiere della Palestina in piazza: "Diciamo stop allo scolasticidio" - Letture, testimonianze e informazioni anche ieri pomeriggio davanti alla cattedrale per dare sostegno alla popolazione di Gaza, sotto le ... Scrive msn.com
Francia, «bandiere palestinesi nelle città». E Faure finisce sotto accusa - Palestina (Europa) Il 22 settembre, durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Francia riconoscerà ufficialmente lo Stato palestinese. Come scrive ilmanifesto.it