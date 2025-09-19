Bandiere della Palestina sui balconi | nuova iniziativa di sensibilizzazione

Brindisireport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Il Comitato cittadino “Fasano per Gaza e il popolo palestinese” lancia una nuova iniziativa per continuare nella sua azione di sensibilizzazione del territorio. E questa volta coinvolge direttamente, in prima persona, tutti i cittadini.A partire da sabato 20 settembre e domenica 21. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bandiere - palestina

Venezia, i No Bezos? Bandiere della Palestina e insulti al governo

Napoli, al corteo del Pride bandiere della Palestina. La madrina, Gaia: “Fondamentale prendere posizione”

Bandiere per la Palestina e polemiche per il gruppo queer ebraico: cos’è successo al Pride di Napoli

Bandiere della Palestina sui balconi: nuova iniziativa di sensibilizzazione; “Balconi per Gaza”, continuano le iniziative del comitato cittadino per il popolo palestinese; La bandiera della Palestina sul balcone del Municipio.

bandiere palestina balconi nuovaBandiera palestinese in Campidoglio, il Pd si astiene sulla mozione del M5S. Baglio: «Ne faremo una nuova ed esporremo il vessillo» - Bocciata la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, la consigliera dem Valeria Baglio: «Era di maggio scorso non teneva in considerazione l'attuale crisi umanitaria, domani voteremo mozione nuova i ... Da roma.corriere.it

bandiere palestina balconi nuovaPd e M5S riuniti nel nome di Gaza: sventola la bandiera della Palestina in Campidoglio - Si chiede inoltre a Gualtieri di far interrompere ogni rapporto tra Acea e Mekorot, azienda israeli ... romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bandiere Palestina Balconi Nuova