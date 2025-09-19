Bandiere della Palestina sui balconi | nuova iniziativa di sensibilizzazione
FASANO - Il Comitato cittadino “Fasano per Gaza e il popolo palestinese” lancia una nuova iniziativa per continuare nella sua azione di sensibilizzazione del territorio. E questa volta coinvolge direttamente, in prima persona, tutti i cittadini.A partire da sabato 20 settembre e domenica 21. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Bandiere della Palestina sui balconi: nuova iniziativa di sensibilizzazione
