Bandiera palestinese in Campidoglio la comunità ebraica | La propaganda pro-Pal ha fatto breccia

Romatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La bandiera palestinese che sventola sul Campidoglio è un “colpo al cuore per gli ebrei di Roma”. Nonché il segno che “la propaganda pro-Pal ha fatto breccia nel consiglio”. Sono le parole con cui Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma, ha commentato la scelta dei consiglieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Mengoni sale sul palco con la bandiera palestinese e per sinistri e “pacifinti” è subito «attacco a Meloni»

La bandiera palestinese sventola sulla torre del Comune di Arezzo, rimossa perché non autorizzata

«Rimossa la bandiera palestinese che dalla tarda mattinata di oggi era stata issata nella torre comunale in maniera surrettizia ed impropria»

bandiera palestinese campidoglio comunit224Roma, bandiera palestinese sul Campidoglio. La rabbia della Comunità Ebraica: “Scelta divisiva” - (Adnkronos) – "Vedere la bandiera palestinese sventolare sul Campidoglio è un colpo al cuore per gli ebrei di Roma". msn.com scrive

bandiera palestinese campidoglio comunit224Bandiera palestinese in Campidoglio, il Pd si astiene sulla mozione del M5S. Baglio: «Ne faremo una nuova ed esporremo il vessillo» - Bocciata la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, la consigliera dem Valeria Baglio: «Era di maggio scorso non teneva in considerazione l'attuale crisi umanitaria, domani voteremo mozione nuova i ... Da roma.corriere.it

