Bandiera palestinese in Campidoglio la comunità ebraica | La propaganda pro-Pal ha fatto breccia
La bandiera palestinese che sventola sul Campidoglio è un “colpo al cuore per gli ebrei di Roma”. Nonché il segno che “la propaganda pro-Pal ha fatto breccia nel consiglio”. Sono le parole con cui Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma, ha commentato la scelta dei consiglieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Mengoni sale sul palco con la bandiera palestinese e per sinistri e “pacifinti” è subito «attacco a Meloni»
La bandiera palestinese sventola sulla torre del Comune di Arezzo, rimossa perché non autorizzata
«Rimossa la bandiera palestinese che dalla tarda mattinata di oggi era stata issata nella torre comunale in maniera surrettizia ed impropria»
"La bandiera palestinese esposta in piazza del Campidoglio rappresenta un simbolo che va ben oltre gli intenti dichiarati nella mozione. Quel vessillo porta con sé ombre inquietanti..." L'editoriale di @ArielaPiattelli - X Vai su X
GAZA BRUCIA: AREZZO ALZA LA VOCE Durante la notte, sul cavalcavia di via Arno ad Arezzo, sono apparsi una bandiera palestinese e uno striscione con la scritta: “Gaza brucia, fermiamo Israele!”. https://www.sr71.it/2025/09/19/arezzo-bandiera-pal Vai su Facebook
Roma, bandiera palestinese sul Campidoglio. La rabbia della Comunità Ebraica: “Scelta divisiva” - (Adnkronos) – "Vedere la bandiera palestinese sventolare sul Campidoglio è un colpo al cuore per gli ebrei di Roma". msn.com scrive
Bandiera palestinese in Campidoglio, il Pd si astiene sulla mozione del M5S. Baglio: «Ne faremo una nuova ed esporremo il vessillo» - Bocciata la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, la consigliera dem Valeria Baglio: «Era di maggio scorso non teneva in considerazione l'attuale crisi umanitaria, domani voteremo mozione nuova i ... Da roma.corriere.it