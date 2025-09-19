Roma, bandiera della Palestina in Campidoglio: arriva il commento di Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma. Bandiera della Palestina al Campidoglio: ”Scelta divisiva”. Foto da Leggo.it Qualche giorno fa è stata approvata una mozione di maggioranza che impegna sindaco e Giunta ogni tipo di attentato al diritto internazionale umanitario, compreso ciò che sta accadendo a Gaza, e come segno di vicinanza si è prevista l’esposizione della bandiera della Palestina in Campidoglio. Sul sito di Roma Capitale (comune.roma.it) si legge: ”La bandiera della Palestina sarà esposta in piazza del Campidoglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bandiera della Palestina in Campidoglio, il Presidente della Comunità Ebraica: ”Aggrava il clima di antisemitismo dilagante”