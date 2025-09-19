Banchetto per Santa Rosa Micci accusa | Un consigliere dava gli inviti per strada
Alla ripresa dei lavori in consiglio comunale dopo la pausa di Santa Rosa, discusso il rinfresco organizzato a palazzo dei Priori: circa 20mila euro di spesa per 300 invitati. Una cifra più alta rispetto al 2024, che ha innescato un botta e risposta tra maggioranza e opposizione.A sollevare il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: banchetto - santa
Santa Rosa, a palazzo dei Priori un banchetto per 350 ospiti: catering da quasi 20mila euro
Buongiorno a tutti Domenica prossima saremo presenti con il banchetto MARATHON CLUB alla marcia di SANTA CROCE DI BASSANO Non potete mancare Vai su Facebook
Banchetto per Santa Rosa, Micci accusa: Un consigliere dava gli inviti per strada; “Dalla sobrietà promessa ai 20mila euro di catering, la coerenza smarrita della sindaca Chiara Frontini”.
Banchetto per la Terra Santa. Artigianato a scopo benefico - Un fine settimana speciale è stato organizzato al Santuario della Madonna delle... Secondo ilgiorno.it
Banchetto per la Terra Santa. Artigianato a scopo benefico - Un fine settimana speciale è stato organizzato al Santuario della Madonna delle Grazie Vecchie, in via Montecassino a Monza. Segnala msn.com