Bambino lasciato solo al bar | la madre riappare dopo diverse ore

Monzatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Nel corso del pomeriggio di ieri, giovedì 18 settembre, un bambino di 9 anni è stato lasciato da solo all’interno di un bar, nel quartiere San Rocco di Monza.A dare l’allarme sarebbero stati alcuni presenti, allarmati dalla prolungata presenza del minore all’interno del locale, senza la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

