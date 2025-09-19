Bambina di 3 anni resta chiusa in auto | la madre aveva perso le chiavi salvata dai pompieri

Aulla (Massa Carrara), 19 settembre 2025 - Un intervento di soccorso tempestivo e coordinato ha risolto in pochi minuti una situazione di emergenza che ieri mattina ha coinvolto una bambina di tre anni rimasta chiusa in auto ad Aulla, in località Groppino. La madre aveva inavvertitamente perso le chiavi dell'auto dopo aver sistemato in sicurezza la figlia nell'abitacolo, si spiega in una nota, trovandosi impossibilitata a rientrare nel veicolo. Immediatamente è scattata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, che ha attivato la macchina dei soccorsi con l'intervento coordinato di polizia locale di Aulla e di un'ambulanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

