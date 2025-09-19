Bambina di 3 anni resta chiusa in auto | la madre aveva perso le chiavi salvata dai pompieri
Aulla (Massa Carrara), 19 settembre 2025 - Un intervento di soccorso tempestivo e coordinato ha risolto in pochi minuti una situazione di emergenza che ieri mattina ha coinvolto una bambina di tre anni rimasta chiusa in auto ad Aulla, in località Groppino. La madre aveva inavvertitamente perso le chiavi dell'auto dopo aver sistemato in sicurezza la figlia nell'abitacolo, si spiega in una nota, trovandosi impossibilitata a rientrare nel veicolo. Immediatamente è scattata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, che ha attivato la macchina dei soccorsi con l'intervento coordinato di polizia locale di Aulla e di un'ambulanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bambina - anni
Il sogno di una bambina, 74 anni dopo: Patrizia scopre il volto di suo padre
Violentò e mise incinta una bambina di 10 anni. Chiesto il rinvio a giudizio di un bengalese di 29 anni
Bambina di sette anni trascinata in una fogna e ritrovata viva dopo 7 ore: “Ha combattuto contro oscurità, freddo e paura con calma e perseveranza”
Una bambina di 9 anni ha bisogno di un trapianto di midollo osseo per continuare a vivere.Tu puoi essere la sua speranza. Iscriversi al registro dei donatori è semplice, ma può fare la differenza tra la vita e la morte. Informati su ADMO o presso il centro t Vai su Facebook
Bambina di 3 anni resta chiusa in auto: la madre aveva perso le chiavi, salvata dai pompieri; Bambina di 3 anni resta sola sui binari della stazione Termini: i genitori sul treno e lei a terra. La paura, poi il lieto fine; Paura a Termini, bimba di 3 anni resta sola al binario in stazione: salvata dai carabinieri.
Bambina di 3 anni resta chiusa in auto: la madre aveva perso le chiavi, salvata dai pompieri - La madre aveva perso le chiavi dell'auto dopo aver sistemato in sicurezza la figlia nell'abitacolo, situazione risolta in pochi minuti senza spaventare la piccola ... Segnala lanazione.it
Aulla, bimba di 3 anni resta chiusa in macchina: scattano i soccorsi - AULLA – Un intervento di soccorso tempestivo e coordinato ha risolto in pochi minuti una situazione di emergenza che ieri mattina ha coinvolto una bambina di tre anni rimasta chiusa in auto nella loca ... Si legge su msn.com