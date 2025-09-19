Balneazione di nuovo consentita in quattro spiagge | firmata la revoca dei divieti
Il Comune ha deciso di revocare il divieto temporaneo di balneazione in quattro punti del litorale. La decisione arriva in seguito agli esiti favorevoli delle analisi condotte dall’Arpal, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale.A firmare l’atto è la sindaca Silvia Salis, su proposta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: balneazione - nuovo
San Michele di Pagana, nuovo divieto di balneazione
Nuovo divieto di balneazione a Genova, questa volta a ponente
Anche Portonovo invasa dall’alga tossica: nuovo divieto di balneazione?
Oggi gli assistenti alla balneazione della spiaggia di Porto San Rocco mi hanno raccontato che il nuovo accesso a mare per disabili, che come Comune di #Muggia abbiamo realizzato a inizio agosto, è stato usato ogni giorno finora. Spesso più volte al giorno. Vai su Facebook
Balneazione vietata in zona Pietrarsa e sconsigliata in via Partenope. Di nuovo balneabile invece l'area della Gaiola. Maggiori informazioni sul sito - X Vai su X
Balneazione di nuovo consentita in quattro spiagge: firmata la revoca dei divieti; Spiagge pet-friendly: dove è consentito fare il bagno con gli amici a quattro zampe; Battipaglia, mare in ripresa: analisi Arpac nei limiti a maggio.
Alga tossica nelle Marche: com’è la situazione oggi e dove resta il divieto di balneazione - I sintomi per chi entra in contatto con l’alga tossica: disturbi respiratori e dermatiti, generalmente risolvibili entro 48 ore ... Da msn.com