Balneazione di nuovo consentita in quattro spiagge | firmata la revoca dei divieti

Il Comune ha deciso di revocare il divieto temporaneo di balneazione in quattro punti del litorale. La decisione arriva in seguito agli esiti favorevoli delle analisi condotte dall’Arpal, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale.A firmare l’atto è la sindaca Silvia Salis, su proposta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

