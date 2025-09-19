Balle di fieno alla finestra | il trucco che costa la condanna per falso a due dipendenti comunali
La Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici nei confronti di un dipendente dell’ufficio tecnico e di un agente di Polizia locale di un comune umbro.I fattiGli imputati, un dipendente responsabile. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
