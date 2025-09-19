Ballando con le Stelle | chi ha tolto Giovanni Pernice ad Andrea Delogu?

Un retroscena svela il mistero sul cambio di partner in extremis: Milly Carlucci si sarebbe limitata a ratificare una decisione presa altrove, che ha tolto il ballerino ad Andrea Delogu. Sabato 27 settembre prenderà ufficialmente il via la nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo storico show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Anche quest'anno il programma promette emozioni, colpi di scena e, soprattutto, una competizione ricca di protagonisti di spicco, pronti a mettersi in gioco sulla pista da ballo. A pochi giorni dall'esordio, però, un'indiscrezione lanciata dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia sta alimentando curiosità e discussioni: riguarda Andrea Delogu e un cambio di partner avvenuto in extremis. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

