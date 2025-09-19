Ballando con le Stelle | chi ha tolto Giovanni Pernice ad Andrea Delogu?
Un retroscena svela il mistero sul cambio di partner in extremis: Milly Carlucci si sarebbe limitata a ratificare una decisione presa altrove, che ha tolto il ballerino ad Andrea Delogu. Sabato 27 settembre prenderà ufficialmente il via la nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo storico show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Anche quest'anno il programma promette emozioni, colpi di scena e, soprattutto, una competizione ricca di protagonisti di spicco, pronti a mettersi in gioco sulla pista da ballo. A pochi giorni dall'esordio, però, un'indiscrezione lanciata dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia sta alimentando curiosità e discussioni: riguarda Andrea Delogu e un cambio di partner avvenuto in extremis. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le stelle, svelato il primo vip e polemiche a sanremo
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
Riflettori puntati su Barbara D’Urso. Da quando è stata annunciata la sua presenza a Ballando con le stelle sono circolate indiscrezioni sul suo ricco cachet Ma quanto c’è di vero? La versione di Milly Carlucci: Vai su Facebook
“Ballando con le stelle”: conto alla rovescia per il ritorno – sabato 27 settembre, su Rai 1 – di uno degli show più amati della tv. La nostra inviata ha incontrato, per noi, i protagonisti. #Tg1 Nathania Zevi - X Vai su X
Ballando con le Stelle: chi ha tolto Giovanni Pernice ad Andrea Delogu?; Angelo Madonia, spunta il retroscena sull'uscita da Ballando con le stelle: cos'è successo; Ballando con le stelle, trionfa Bianca Guaccero. Pellegrini seconda.
Ballando con le Stelle: chi ha "tolto" Giovanni Pernice ad Andrea Delogu? - Un retroscena svela il mistero sul cambio di partner in extremis: Milly Carlucci si sarebbe limitata a ratificare una decisione presa altrove, che ha tolto il ballerino ad Andrea Delogu. Segnala movieplayer.it
Ballando con le Stelle, Andrea Delogu separata da Giovanni Pernice/ Chi ha deciso la strana mossa? - Cambio shock a Ballando con le Stelle 2025: Andrea Delogu senza Giovanni Pernice, al suo posto arriva Francesca Fialdini. Si legge su ilsussidiario.net