Balene – Amiche per sempre con Veronica Pivetti e Carla Signoris | la storia che l’ha ispirata

Divertenti, energiche, con la battuta pronta e fascino da vendere, Veronica Pivetti e Carla Signoris sono le protagoniste della nuova fiction, Balene – Amiche per sempre, un dramedy brillante e originale in cui due amiche scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. La serie prende spunto dal libro di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, Balene: Una storia d’amore, vertigini, miracoli. E balene. Balene: Una storia d’amore, vertigini, miracoli. E balene 13,00 EUR Acquista su Amazon Balene – Amiche per sempre è prodotta da FastFilm con Raifiction in collaborazione con Marche Film Commission, ed è girata interamente ad Ancona. 🔗 Leggi su Dilei.it

