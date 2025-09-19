Baku la Ferrari studia il nuovo assetto | ecco la strategia per domenica

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tracciato azero, con il suo lunghissimo rettilineo principale, è diventato una sorta di rompicapo per i tecnici dei team. La strategia del Cavallino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

baku la ferrari studia il nuovo assetto ecco la strategia per domenica

© Gazzetta.it - Baku, la Ferrari studia il nuovo assetto: ecco la strategia per domenica

In questa notizia si parla di: baku - ferrari

F1, i precedenti della Ferrari a Baku. L’incredibile dato: 5 pole position, 0 vittorie!

F1, l’Azerbaijan è la ‘Terra del fuoco’. Ferrari ne accenderà almeno uno di paglia a Baku?

GP Azerbaijan 2025: Ferrari e Leclerc puntano a Baku. Orari e dove vederlo

Baku, la Ferrari studia il nuovo assetto: ecco la strategia per domenica; F1, GP Silverstone: McLaren, Red Bull e Aston Martin spingono sugli aggiornamenti. Ferrari studia in vista del 2026; Pagelle F1 Gp Australia: Antonelli studia da fuoriclasse: 9,5. Ferrari 4, non ha funzionato nulla, Hamilton 5. Hadjar 8 per le lacrime.

baku ferrari studia nuovoIl tracciato azero, con il suo lunghissimo rettilineo principale, è diventato una sorta di rompicapo per i tecnici dei team. La strategia del Cavallino - Il tracciato azero, con il suo lunghissimo rettilineo principale, è diventato una sorta di rompicapo per i tecnici dei team. Scrive gazzetta.it

baku ferrari studia nuovoFerrari in testa nelle Libere 2 di Baku - Ferrari in evidenza nelle Libere 2 a Baku con Hamilton e Leclerc davanti, mentre le McLaren faticano tra errori e difficoltà di assetto. Come scrive quattroruote.it

Cerca Video su questo argomento: Baku Ferrari Studia Nuovo