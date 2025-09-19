Bahar la protagonista de La Forza di una Donna a Verissimo

Özge Özpirinççi, l’attrice turca nota al pubblico di Canale 5 come Bahar, protagonista de La Forza di una Donna, sarà ospite per la prima volta a Verissimo. Attesa anche Simona Ventura, verso il suo debutto alla guida del Grande Fratello. Ecco tutti gli ospiti di Silvia Toffanin nel weekend. Gli ospiti di sabato 20 settembre 2025. Secondo weekend della nuova stagione per Verissimo, che ospita domani in esclusiva Alex Baudo, il figlio di Pippo Baudo, per parlare per la prima volta dopo il clamore mediatico che si è scatenato a seguito della scomparsa di suo padre. Ci saranno anche Alessandra Mussolini, in libreria con Benito – Le rose e le spine; Maria Grazia Cucinotta, al cinema con la commedia Esprimi un desiderio; e Soleil Sorge, che ha perso da pochi mesi la sua mamma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Bahar, la protagonista de La Forza di una Donna, a Verissimo

