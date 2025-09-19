Bagno a Ripoli Massimo Carlotto presenta il nuovo romanzo ‘A esequie avvenute’
Firenze, 19 settembre 2025 — Massimo Carlotto, considerato tra i migliori scrittori noir e hard boiled a livello internazionale, mercoledì 24 settembre alle 17.30 sarà alla Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli, Firenze (via Belmonte 38), per presentare il nuovo romanzo “A esequie avvenute” (Einaudi) in dialogo col giornalista Simone Innocenti. A trent'anni dal primo romanzo che lo ha visto protagonista torna in scena il personaggio dell'investigatore Marco Buratti, alias l’Alligatore, una leggenda del crime italiano. È un inverno gelido nelle paludi del Nordest. Una donna è stata rapita, ma il sospetto che l'abbiano uccisa cresce di ora in ora. 🔗 Leggi su Lanazione.it
