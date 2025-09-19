Bagarre in Senato Maiorino attacca Tajani | Influencer prezzolato di Israele ecco come è andata – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2025 Bagarre in Senato Maiorino attacca Tajani Influencer prezzolato di Israele ecco come e andata Bagarre in senato dopo le parole della parlamentare del M5s Alessandara Maiorino. “Ministro Tajani, lei è un ministro della Repubblica italiana e questo è il Senato della Repubblica italiana. Perché è venuto a raccontarci favolette? Perché è venuto a raccontarci la propaganda Israeliana? Lei si comporta come gli influencer prezzolati dalla propaganda israeliana“. Queste parole pronunciate a Palazzo Madama da Alessandra Maiorino del M5s hanno scatenato la bagarre in Aula. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: bagarre - senato
