Bacoli autobomba contro un maggiore della Guardia di Finanza | condannata l’ex moglie a 10 anni
Viviana Pagliarone e i complici condannati dal Gip del Tribunale di Napoli. Un attentato che poteva trasformarsi in tragedia e che ha scosso profondamente la comunità flegrea e le istituzioni. A Bacoli, in provincia di Napoli, il 21 marzo 2023 un ordigno esplosivo fu piazzato nell’auto del maggiore della Guardia di Finanza Gabriele Agostini. Una deflagrazione violenta distrusse il veicolo, ma l’ufficiale riuscì miracolosamente a salvarsi. Dopo oltre un anno di indagini, perizie e ricostruzioni, la giustizia ha individuato i responsabili. Il giudice per le indagini preliminari di Napoli, Federica De Bellis, accogliendo la richiesta della procura, ha condannato a 10 anni di reclusione Viviana Pagliarone, ex moglie del finanziere e mandante del tentato omicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
