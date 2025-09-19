Bacoli autobomba contro un maggiore della Guardia di Finanza | condannata l’ex moglie a 10 anni

Notizieaudaci.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viviana Pagliarone e i complici condannati dal Gip del Tribunale di Napoli. Un attentato che poteva trasformarsi in tragedia e che ha scosso profondamente la comunità flegrea e le istituzioni. A Bacoli, in provincia di Napoli, il 21 marzo 2023 un ordigno esplosivo fu piazzato nell’auto del maggiore della Guardia di Finanza Gabriele Agostini. Una deflagrazione violenta distrusse il veicolo, ma l’ufficiale riuscì miracolosamente a salvarsi. Dopo oltre un anno di indagini, perizie e ricostruzioni, la giustizia ha individuato i responsabili. Il giudice per le indagini preliminari di Napoli, Federica De Bellis, accogliendo la richiesta della procura, ha condannato a 10 anni di reclusione Viviana Pagliarone, ex moglie del finanziere e mandante del tentato omicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

bacoli autobomba contro un maggiore della guardia di finanza condannata l8217ex moglie a 10 anni

© Notizieaudaci.it - Bacoli, autobomba contro un maggiore della Guardia di Finanza: condannata l’ex moglie a 10 anni

In questa notizia si parla di: bacoli - autobomba

Bomba nell'auto di un finanziere, arrestata ex moglie mandante dell'attentato; Autobomba al finanziere, la vendetta dell’ex moglie a Bacoli; Autobomba di Bacoli; condannato a 10 anni 51enne di San Severo.

bacoli autobomba contro maggioreBacoli, bomba nell'auto del finanziere, 10 anni di carcere per ex moglie - Il giudice per le indagini preliminari di Napoli Federica de Bellis, accogliendo le richieste dalla procura partenopea (pm Maurizio De Marco), ha condannato a 10 anni di ... msn.com scrive

Parcheggi chiusi ai lidi di Bacoli, il sindaco: «Abbiamo vinto contro l'illegalità, ora nuove gare per gli stabilimenti» - Continua il caos riguardo i parcheggi dei lidi a Bacoli e ieri sera il primo cittadino della città, Josi Della Ragione, ha fatto chiarezza. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Bacoli Autobomba Contro Maggiore