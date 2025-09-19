Baccanale di Imola | per la 40°edizione chef stellati showcooking e incontri
Dal 25 ottobre al 16 novembre torna a Imola la rassegna dedicata alla cultura del cibo, che per la sua 40ª edizione esplora l’affascinante universo delle spezie, tra gastronomia, storia e contaminazioni. Il tema dell'edizione di quest'anno è "Un mondo di spezie", un viaggio attraverso la storia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Torna il Baccanale, a Imola la kermesse del gusto
Presentata la 40esima edizione di #Baccanale. L'annuale rassegna enogastronomica, quest'anno incentrata sul tema 'Un mondo di spezie', si svolgerà a #Imola dal 25 ottobre al 16 novembre 2025. L'illustrazione della manifestazione è firmata da Ale Giorgini
Abbiamo presentato ufficialmente l'edizione 2025 del #BaccanaleImola , che si terrà dal 25 ottobre al 16 novembre. Quest'anno la rassegna compie 40 anni e lo fa con un tema affascinante: "Un mondo di spezie". Un viaggio di scoperta e contaminazione
Imola, I 40 anni del Baccanale e un nuovo capitolo dedicato alle spezie - Tutto iniziò nel 1985 con un convegno sulla cucina, per quei tempi quasi un azzardo. Secondo corriereromagna.it
Baccanale, il programma. Si parte sabato 25 ottobre. Il cibo è al centro di tutto - Obiettivo valorizzare "le sostanze aromatiche che insaporiscono i nostri piatti". Si legge su msn.com