Azzurre in finale di BJK Cup Ucraina superata per 2-1
Decisiva la vittoria del doppio Errani-Paolini, match in parità dopo i due singolari SHENZHEN (CINA) - L'Italtennis femminile si qualifica per la finale dell'edizione 2025 della Billie Jean King Cup. Sul cemento cinese di Shenzhen, le azzurre dalla ct Tathiana Garbin hanno superato l'Ucraina per 2-1. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
