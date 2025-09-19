Azzurre in finale di BJK Cup Ucraina superata per 2-1

Ilgiornaleditalia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decisiva la vittoria del doppio Errani-Paolini, match in parità dopo i due singolari SHENZHEN (CINA) - L'Italtennis femminile si qualifica per la finale dell'edizione 2025 della Billie Jean King Cup. Sul cemento cinese di Shenzhen, le azzurre dalla ct Tathiana Garbin hanno superato l'Ucraina per 2-1. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

azzurre in finale di bjk cup ucraina superata per 2 1

© Ilgiornaleditalia.it - Azzurre in finale di BJK Cup, Ucraina superata per 2-1

In questa notizia si parla di: azzurre - finale

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra

Ci pensa sempre Kelly, l’Inghilterra passa 2-1 contro l’Italia. Fino al 95esimo, le Azzurre erano in finale all’Europeo

Paolini trascina l'Italia: le azzurre battono l'Ucraina e volano in finale di BJK Cup; Italia in finale contro Usa o Gran Bretagna; Festa Italia, Errani-Paolini conquistano la finale della BJK Cup: il nostro doppio olimpionico batte l'Ucraina in semifinale.

azzurre finale bjk cupItalia, che rimonta in Bjk Cup: Ucraina ko e azzurre in finale con Paolini-Errani - Le tenniste azzurre hanno recuperato lo svantaggio iniziale dovuto alla sconfitta di Cocciaretto con Kostyuk in semifinale ... Lo riporta msn.com

azzurre finale bjk cupAzzurre in finale di BJK Cup, Ucraina superata per 2-1 - SHENZHEN (CINA) (ITALPRESS) – L’Italtennis femminile si qualifica per la finale dell’edizione 2025 della Billie Jean King Cup. Riporta lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Azzurre Finale Bjk Cup