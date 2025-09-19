Avvelenamento in Vietnam parlano i genitori della 33enne uccisa dal limoncello | Quella bottiglia l’avevamo comprata noi Vogliamo giustizia
Sono stati trovati morti nella loro stanza d’albergo, il resort Hoi An Silverbell Villa in Vietnam, lo scorso 26 dicembre: Greta Marie Otteson, 33 anni, e Arno Els Quinton, 36 anni, si erano fidanzati solo qualche settimana prima e avevano deciso di trascorrere le vacanze di Natale in una località esotica. A ucciderli è stato il metanolo contenuto nei bicchieri di limoncello che i due hanno bevuto il 24 dicembre. Ora i genitori di Greta Otteson chiedono giustizia, dopo avere rivelato che sono stati proprio loro ad acquistare il liquore e a regalarlo alla coppia. Lo scrive la Bbc. Durante una visita in Vietnam che risale allo scorso novembre, Paul e Susan Otteson avevano cenato assieme al Good Morning Vietnam, dove era stato loro offerto del limoncello fatto in casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Coppia morta in Vietnam dopo aver bevuto limoncello avvelenato: Vedevano macchie nere.
Vietnam, morti per limoncello contaminato, i genitori: “Non possiamo seppellirli finché non avremo la verità” - Il dramma è avvenuto in Vietnam lo scorso dicembre: Greta Otteson, 33 anni, e il fidanzato Arno Quinton, 36, sono morti per avvelenamento da metanolo ... Segnala fanpage.it