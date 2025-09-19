A volte il calcio regala degli incroci davvero particolari: così può capitare che Akturkoglu realizzi il gol che qualifichi il Benfica al maxi-girone ai danni del Fenerbahce e poi si trasferisca proprio a Istanbul; e per assurdo i turchi esonerino l’allenatore per quella sconfitta e dopo poche settimane esso si ritrovi sulla panchina del Da . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

AVS Futebol SAD-Benfica (sabato 20 settembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Jose Mourinho inizia con una vittoria?