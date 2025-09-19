Avocado perfetto? Esiste una macchina che lo sceglie per te e non dovrai più tastarli

Poche cose sono certe nella vita. Una di queste è che l’avocado va mangiato al giusto punto di maturazione, né prima né dopo. Ora la tecnologia ci viene incontro e ci aiuta a non acquistare avocado duri come una pietra o, al contrario, troppo maturi e immangiabile. Alcuni supermercati in Europa stanno introducendo degli scanner in grado di determinare la maturazione dell’avocado senza nemmeno toccarlo. Come funziona questa meraviglia tecnologica? Sviluppato dall’azienda OneThird, lo scanner analizza la composizione molecolare e la struttura dell’avocado utilizzando la luce. Le informazioni raccolte vengono poi confrontate con un database contenente i diversi stadi di maturazione del frutto, permettendo di determinarne con precisione la condizione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

