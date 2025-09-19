Avengers doomsday | il regalo esclusivo della crew svelato

Aggiornamenti sulle riprese di Avengers: Doomsday. Le sessioni di produzione del nuovo capitolo della saga degli Avengers, intitolato “Doomsday”, si sono concluse questa settimana. La notizia, confermata da una fonte interna alla troupe, sottolinea come il film sia ormai in fase avanzata di lavorazione. Questa pellicola rappresenta un importante tassello nel Marvel Cinematic Universe (MCU), attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. ispirazioni e riferimenti artistici nel film. un omaggio a jack kirby e alle sue opere iconiche. “Doomsday” si distingue per la presenza di un’opera che rende omaggio al grande Jack Kirby, uno dei più influenti creatori del fumetto mondiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Avengers doomsday: il regalo esclusivo della crew svelato

In questa notizia si parla di: avengers - doomsday

Chris Hemsworth conferma che una location chiave del MCU non sarà presente in Avengers: Doomsday

Anthony Mackie parla del ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom in Avengers: Doomsday

Thor e il futuro in avengers: doomsday, chris hemsworth chiarisce i dubbi

Il wrap gift per la fine delle riprese di Avengers: Doomsday - facebook.com Vai su Facebook

La Disney ha diffuso la prima sinossi ufficiale di Avengers: Doomsday! http://dlvr.it/TN3w4v #AvengersDoomsday #Disney #Marvel #Cinema #Film - X Vai su X

Disney Lorcana: Negli UCI Cinemas arriva Oceania 2, in regalo l’esclusiva card dedicata a Vaiana; Doctor Doom si unisce ai Guardiani della Galassia; Avengers: Doomsday solleva grandi interrogativi sugli X-Men.

Avengers: Doomsday, il nuovo show Disney è per Dottor Destino, X-Men e Fantastici 4 - Durante lo show di luci e droni organizzato dalla Disney a Shanghai, la Marvel ha anticipato i protagonisti di Avengers: Doomsday. cinema.everyeye.it scrive

Avengers: Doomsday, tutto pronto: i fratelli Russo svelano quando inizieranno le riprese - Uno degli annunci più importanti dell'anno è arrivato la scorsa estate al San Diego Comic- Da movieplayer.it