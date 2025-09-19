Avengers | Doomsday ecco il regalino ricevuto dalla crew!

È stato recentemente riportato che le riprese di Avengers: Doomsday termineranno questa settimana, e la notizia è stata apparentemente confermata da un membro della troupe che ha lavorato al film dei Marvel Studios. Chi di voi sperava in qualcosa di particolarmente rivelatore probabilmente rimarrà deluso, poiché presenta invece un’opera iconica del compianto e grande Jack Kirby. Se la nostra recente prima occhiata a Doom del MCU è indicativa, allora possiamo aspettarci che Avengers: Doomsday tragga almeno in parte ispirazione dall’interpretazione del cattivo dei Fantastici Quattro da parte dell’artista. 🔗 Leggi su Cinefilos.it