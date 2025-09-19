Avellino Letteraria presentazione del volume Il complesso monumentale del Corpo di Cristo di Borgo-Montoro nella storia

Avellinotoday.it | 19 set 2025

Sabato 27 settembre 2025, alle ore 18:00, si terrà la presentazione del volume 'Il complesso monumentale del Corpo di Cristo di Borgo-Montoro nella storia' di Teresa Colamarco. L'evento, giunto alla sua quinta edizione, rientra nella rassegna 'Avellino Letteraria' e avrà luogo presso la Sala. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

