Avellino Frode fiscale nel settore del commercio di prodotti elettronici

Avellino – Sequestrati beni e disponibilità finanziarie per 5 milioni di euro. Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Avellino, al termine di un’articolata attività d’indagine delegata e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso il locale Tribunale, fino alla concorrenza della somma pari a circa cinque milioni di euro nei confronti di una società irpina operante nel settore del commercio di prodotti elettronici, tramite svariati punti vendita dislocati sul territorio nazionale sotto l’insegna di un noto marchio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it