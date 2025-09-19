Il mondo di Pandora si prepara a un nuovo capitolo con l’uscita di Avatar: Fire and Ash, il sequel molto atteso che promette di superare le già impressionanti imprese dei film precedenti. Dopo il successo di Avatar: La Via dell’Acqua, uscito tre anni fa e capace di infrangere numerosi record, questa nuova produzione si inserisce in un contesto di grande fermento e innovazione tecnologica. La data di lancio è fissata per il 19 dicembre, con la famiglia Sully nuovamente protagonista in una trama che si arricchisce di nuovi personaggi e scenari. nuove sfide e ambientazioni in avatar: fire and ash. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Avatar mostra battaglia dei commercianti del vento con prime immagini di ash