Roma - Le correnti atlantiche spezzano il dominio anticiclonico: da fine settembre a metà ottobre previste piogge diffuse, temperature in calo e clima più instabile. Con l’ingresso dell’autunno astronomico, fissato il 22 settembre, l’Italia si prepara a un cambio di passo deciso sul fronte meteo. Dopo settimane segnate dal predominio dell’anticiclone africano, i modelli previsionali confermano l’arrivo di masse d’aria fresca e instabile dal Nord Atlantico, capaci di riportare le piogge al Centro-Nord e di abbassare le temperature sotto le medie stagionali. Tra il 22 e il 29 settembre il quadro barico vedrà l’ingresso di una saccatura che favorirà un incremento delle precipitazioni soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Autunno in arrivo: piogge, calo termico e instabilità fino a ottobre

