ROMA – La riapertura di numerosi cantieri sulle autostrade italiane dopo la pausa estiva sta creando una situazione estremamente critica per il settore dell’autotrasporto. I ritardi nella consegna delle merci sono diventati un problema quotidiano, mettendo a rischio i rapporti di lavoro e la sicurezza stradale. Le aziende committenti, infatti, esercitano forti pressioni per ottenere il rispetto dei tempi contrattuali e le imprese che operano nella legalità si trovano in difficoltà. In questa situazione il passo dal richiamo verbale all’esclusione dai rapporti di lavoro può essere breve. Come CNA Fita riteniamo che questo stato di cose, oltre a minacciare la stabilità economica del comparto, possa incentivare comportamenti rischiosi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Autotrasporto, Cna Fita: “Troppi cantieri aperti in contemporanea, a rischio il servizio”