Autostrada A11 | ambulanza del 118 di Montecatini blocca auto contromano sul raccordo di Peretola

E' successo mercoledì notte 17 settembre 2025, intorno alle 22. Il conducente del mezzo di soccorso, un volontario di 25 anni della Società di soccorso pubblico di Montecatini Terme (Pistoia), come riportano oggi La Nazione e Il Tirreno, accortosi del pericolo ha rallentato, acceso le luci blu e iniziato a usare i fanali abbaglianti verso l'auto contromano. Poi ha messo l'ambulanza di traverso sulla carreggiata, riuscendo così ad arrestare la corsa della vettura

