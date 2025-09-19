Autolinee sciopero dei bus lunedì 22 settembre
Arezzo, 19 settembre 2025 – Autolinee toscane ricorda che lunedì 22 settembre 2025 i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di Siena, Arezz o, Grosseto, Lucca e Massa-Carrara, a causa dell'adesione di USB Lavoro privato allo sciopero nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati. Il sindacato CUB Trasporti – che aveva inizialmente aderito – ha comunicato la sua revoca. Il servizio sarà garantito nelle due fasce orarie, tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29 Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: autolinee - sciopero
