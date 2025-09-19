Autobus scontro sui rincari | No agli aumenti dei biglietti Niente blitz come a Bologna

Aumenti dei biglietti dell’autobus? Assolutamente no. "Non saranno accettate fughe in avanti come avvenuto a Bologna". Ad alzare la paletta rossa è Federconsumatori di Modena e di Reggio di fronte all’ipotesi di ritoccare le tariffe cui ha fatto esplicito riferimento l’assessore reggiana Bonvicini. "La richiesta dell’aumento – ricorda l’associazione – sarebbe stata consegnata da tempo dal gestore ai sindaci dei Comuni interessati. Una richiesta che non può che far infuriare gli utenti, alle prese da circa due anni con un servizio ridotto erogato da Seta, con continue soppressioni di corse per carenze di autisti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autobus, scontro sui rincari: "No agli aumenti dei biglietti. Niente blitz come a Bologna"

In questa notizia si parla di: autobus - scontro

Incidente stradale in piena notte a Torino: scontro tra autobus e macchina, tre persone ferite

Scontro tra autobus di linea e auto a Rivisondoli, due morti sulla statale 17

Nell'auto dei due uomini morti nello scontro con un autobus gioielli e denaro contante: forse è refurtiva

Nuovo scontro tra Seta e la Giunta di Modena: stavolta, il campo del contendere sono le due donne controllori picchiate lunedì su un autobus in città da un uomo senza biglietto - facebook.com Vai su Facebook

Autobus, scontro sui rincari: No agli aumenti dei biglietti. Niente blitz come a Bologna; Rincari di bus e sosta, la manovra approvata in Consiglio comunale: ecco da quando si pagherà di più; Rincari autobus, Lepore promette: Ci saranno più agevolazioni per i passeggeri.

Autobus, scontro tra Comune e Seta: "Tradite le promesse di rilancio. E vogliono rincarare i biglietti" - Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato ieri rappresentanti della giunta e la presidente Valeriani. Scrive msn.com