Autobus fermi | saltano 200 corse | Gli studenti lasciati a piedi

In piedi alla fermata, in attesa di un autobus che non arriverà. Sono trascorsi appena quattro giorni dall’inizio dell’anno scolastico e già nella giornata di ieri le chiamate da parte di genitori infuriati per le corse saltate del trasporto pubblico hanno scaldato gli smartphone. C’è la mamma "costretta a portare a scuola mio figlio perché il bus della linea 16 in partenza alle 6,55, necessario per prendere la coincidenza per Viserba, non è passato". E c’è il padre, racconta Mario Erbetta di Rinascita civica, "arrabbiato perché la figlia al primo anno del Valturio non è riuscita a prendere l’autobus 8 ospedale-Viserba delle 13,23 perché le corse sono state soppresse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

