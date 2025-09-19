Auto vola nel fiume | quattro ragazze salvate dopo un pauroso incidente foto

Nottata di paura per quattro ragazze che con la loro auto finiscono nel fiume sacco dopo un volo una decina di metri. Il grave incidente è successo nella serata di ieri verso le 22 e 30 in via della Mola, Loc. Torraccia, nel comune di Segni in pratica la strada che collega via Casilina a via. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

