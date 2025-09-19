Auto torna a Roma la sesta edizione del Reb Concours

Lapresse.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sesta edizione del Reb Concours, con il sostegno dell’ Automobil Club di Roma, è interamente dedicata al motorismo inglese. L’evento si svolgerà sotto le arcate dell’acquedotto neroniano di Villa Wolkonsky, la splendida residenza dell’ Ambasciatore del Regno Unito in Italia dove hanno recentemente soggiornato Re Carlo III e la Regina Camilla. Nei cinque ettari del parco sul colle Esquilino saranno 30 le vetture a contendersi il titolo di “Bella come Roma” e a decretare la vittoria sarà il padrone di casa, S.E. Edward Lewellyn, che si è dimostrato nel tempo autentico appassionato di auto d’epoca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

auto torna a roma la sesta edizione del reb concours

© Lapresse.it - Auto, torna a Roma la sesta edizione del Reb Concours

In questa notizia si parla di: auto - torna

Torna a casa in moto dopo una cena in spiaggia, poi lo schianto con due auto e le fiamme: Lorenzo Perugini muore sotto gli occhi degli amici

Cina: nave per trasporto auto BYD Shenzhen torna a casa dopo viaggio inaugurale

Franco Gaudioso torna dal lavoro in sella alla sua bici ma viene travolto da un'auto e sbalzato nel canale: lo chef muore a 54 anni

Auto, torna a Roma il Reb Concours: protagoniste le storiche vetture inglesi; Rally Roma 2025: al via lo show nella Capitale, domenica live su Sky; Torna l’ultramaratona notturna “6 ore di Roma” nel parco di Villa De Sanctis.

auto torna roma sestaAuto, torna a Roma il "Reb Concours": protagoniste le storiche vetture inglesi - La sesta edizione del Reb Concours, con il sostegno dell’Automobil Club di Roma, è interamente dedicata al motorismo inglese. Segnala msn.com

Il motorismo inglese in passerella a Roma con Reb Concours - Il 20 settembre a Roma si terra la sesta edizione del Reb Concours, quest'anno interamente dedicata al motorismo inglese. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Auto Torna Roma Sesta